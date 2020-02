La Croce Bianca di Cesano Maderno organizza un corso per formare nuovi volontari.

Un corso gratuito per tutti

Il corso di formazione della Croce Bianca è completamente gratuito ed è aperto a tutti i maggiorenni che desiderano dedicare il proprio tempo libero ad aiutare gli altri. “La nostra associazione è presente da 46 anni a Cesano Maderno ed è diventata un punto di riferimento sul territorio, cercando sempre di fare del bene alla cittadinanza – spiegano dalla sede di via Padre Boga – Proprio per questo

motivo non vogliamo fermarci qui, ma desideriamo continuare a crescere nel solco della nostra vocazione: donare il nostro tempo per qualcosa di grande”.

La presentazione a marzo

L’appello è rivolto ai pensionati che hanno un po’ di tempo libero durante la settimana, ma anche a studenti o lavoratori che hanno qualche ora disponibile nei giorni feriali. Ogni contributo è prezioso per portare avanti i tanti servizi. Il primo appuntamento del corso è per mercoledì 11 marzo 2020 alle 21, in sede, con la serata di presentazione. Il corso punta alla formazione di accompagnatore trasporto disabili, autista trasporto disabili, autista guardia medica, servizio autoamica e centralino. Per informazioni è possibile consultare

il sito www.crocebiancacesano.org.