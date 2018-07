La Croce rossa di Lentate sul Seveso è pronta a fare festa. Torna, infatti, come ogni anno, la tre giorni di iniziative organizzate dal Comitato locale: un modo per coinvolgere i volontari, ma anche simpatizzanti e sostenitori.

Croce rossa in festa a partire da venerdì 13 luglio

I volontari aspettano tutti alla sede di via Garibaldi 33, a partire da venerdì 13 fino a domenica 15 luglio, con un ricco programma. Tutte le sere, a partire dalle 19, lo staff della cucina sarà pronto a soddisfare tutti i palati con piatti per tutti i gusti. Oltre al buon cibo, non mancheranno la musica e le occasioni per stare insieme. Si comincia venerdì alle 21.30 con un meraviglioso tributo a Luciano Ligabue, dal titolo “Da Zero a Liga”. Si prosegue sabato 14 luglio: alle 18 baby village con gonfiabili, alle 19 apertura cucina e alle 20.30 esibizione di danze orientali con “Le Notti di Sherazade”. La serata si concluderà con una Fluo Night by DJ B & John Kennit DJ. La festa si concluderà domenica 15 luglio: ancora baby village con gonfiabili, buona cucina e il meglio degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con i Doctor Beat. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Croce rossa per le attività istituzionali.