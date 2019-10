La sezione monzese della Croce Rossa apre le porte alla cittadinanza con tre nuovi corsi che si svolgeranno da ottobre a dicembre.

Corsi di primo soccorso al via a Monza

Tre nuovi corsi: primo soccorso, corso base per nuovi volontari e una nuova data apprendere le basi delle Manovre di Disostruzione Pediatriche.

Li organizza la sezione monzese della Croce Rossa che ha messo a punto un calendario per la formazione dei cittadini, da ottobre a dicembre.

Si parte con il Primo Soccorso. Il corso è articolato in 8 lezioni che si svolgeranno la sera (dalle 20.30 alle 22.30) nella sede di via Pacinotti 2.

Il primo appuntamento è il 21 ottobre. Le lezioni proseguiranno il 25 e il 28 ottobre, mentre nel mese di novembre le date fissate sono quelle del 4, 8, 11, 15 e 18 novembre.

Durante le lezioni i partecipanti affronteranno aspetti teorici e pratici: come intervenire in caso di malore, sospette fratture, emorragie, ustioni.. Oltre all’apprendimento del Bls (Basic life support) e agli aspetti legali del soccorso.

Tutti aspetti fondamentali per promuovere, prevenire e tutelare la salute pubblica fornendo corrette informazioni di pronto soccorso.

La quota di iscrizione è di 35 euro comprensive del materiale didattico e dell’attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare al 335.6096243 oppure inviare un’email a daniela.carzaniga@lombardia. cri.it.

Si cercano nuovi volontari

Inoltre la Croce rossa di Monza cerca nuovi volontari e per loro ha pensato ad un nuovo Corso Base. La formazione, per chi desidera avvicinarsi a questo settore, partirà nel mese di novembre e avrà cadenza bisettimanale fino a fine dicembre.

I dettagli del corso e le modalità di iscrizione verranno forniti durante la presentazione che si terrà il 26 ottobre alle 14.30 nella sede della Croce Rossa monzese.

Nuovo appuntamento con il corso di disostruzione

Infine segnaliamo un nuovo e importantissimo appuntamento con il Corso di manovre di disostruzione pediatriche, molto utile ai genitori e a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini. Il corso è fissato per il 16 novembre alle 12.30, sempre nella sede della Croce rossa.

La quota di partecipazione è di 30 euro (comprensivo di materiale didattico e di attestato di partecipazione). Per informazioni e iscrizioni inviare un’email a monza@cri.it.