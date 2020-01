La Lega Giovani Monza e Brianza in visita al reparto di Pediatria dell’ ospedale di Desio.

La Lega Giovani Monza e Brianza in visita alla Pediatria

I ragazzi della Lega Giovani di Monza e Brianza hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell’ ospedale di Desio per portare doni ai bambini ricoverati. “Un’iniziativa semplice e festosa rivolta a chi in questi giorni è ricoverato e non ha avuto la fortuna di trascorrere il Natale nel calore della propria casa”, così il coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio Matteo Lando.

“Sensibili a chi soffre”

“In questa occasione la politica passa in secondo piano, il nostro gruppo – prosegue Lando – Non è solamente un movimento politico ma una grande comunità, mossa anche da grandi valori quali umiltà e sensibilità, soprattutto verso chi soffre e che a questa età è costretto a passare le festività in un letto di ospedale”.

Il “grazie” al personale sanitario

I giovani leghisti ringraziano inoltre tutto il personale sanitario che, instancabilmente, si dedica con passione ed estrema professionalità ai piccoli pazienti ricoverati. All’iniziativa erano presenti anche il segretario della sezione Lega di Desio e assessore regionale, Martina Cambiaghi e il commissario provinciale, sempre desiano, Andrea Villa.