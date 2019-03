“Se la violenza sulle donne esiste da sempre, non significa che debba continuare: noi diciamo basta”.

Lo hanno ripetuto, recitato e messo su carta gli studenti di terza della secondaria di primo grado “Benedetto da Briosco” di Briosco che, insieme ai compagni di seconda e sotto la guida dei docenti di Arte e Lettere, sono stati protagonisti di un interessante progetto sulla violenza di genere.

Performance da applausi

Questa mattina, sabato, nella sala consiliare di via Roma, hanno inaugurato la mostra dedicata ai loro elaborati (resterà aperta fino a sabato 9 marzo), appesi anche nei negozi, luoghi pubblici e attività del paese. Per invitare le donne a non subire, a chiedere invece aiuto, attraverso tecniche diverse: dal disegno alla fotografia, passando per le installazioni. Davvero toccante la performance dei ragazzi della 3^F: un inno all’amore, contro ogni sopruso, capace di far scappare anche qualche lacrima ai presenti.

“Ringrazio i ragazzi, gli insegnanti e l’assessore Dell’Oro”, il saluto de dirigente scolastico del Comprensivo, Alessandro Fumagalli, prima della visita guidata all’esposizione.

Un progetto lungo e significativo

E’ la parte conclusiva del progetto iniziato il 25 novembre scorso, grazie alla collaborazione tra la scuola e l’assessorato all’Istruzione guidato da Vera Dell’Oro. Progetto che ha visto protagoniste sopratutto le classi terze. Con l’aiuto della professoressa Francesca Peddoni, hanno realizzato una campagna pubblicitaria per sensibilizzare l’opinione pubblica e insieme promuovere una corretta relazione tra uomini e donne di ogni età. Hanno prima svolto un lavoro di ricerca e approfondimento sul tema della violenza di genere. Hanno poi creato delle locandine che invitano le vittime a denunciare soprusi e violenze, tra le quali una giuria tecnica ha scelto le tre migliori destinate all’affissione.