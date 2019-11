Un ordine del giorno che condanni l’odio in ogni sua forma. Lo ha presentato la maggioranza di Desio, dopo gli ultimi episodi che hanno anche coinvolto un piccolo giocatore dell’Aurora Desio.

La maggioranza di Desio in prima linea contro le discriminazioni

“Un tema che purtroppo sta ritornando prepotentemente nell’attualità e che ci ha spinti a presentare, con le altre liste di maggioranza – afferma Angelo Paola, segretario del Pd desiano, presente sabato allo stadio con il sindaco, Roberto Corti, assessori e consiglieri, per la partita contro il razzismo – In ogni luogo, per strada, nelle istituzioni, nelle piazze, casa per casa, ognuno deve continuare a lottare contro ogni genere di discriminazione”.

“Non si può essere indifferenti”

E prosegue: “Condanniamo in maniera forte e decisa ogni tipo di messaggio che mini i valori fondanti di uguaglianza e fratellanza all’interno della comunità. Non si può essere indifferenti: chi non prende posizione contro questi messaggi è colpevole tanto quanto chi si sente ormai libero di poter pensare e dire insulti razzisti o discriminatori. Ieri, oggi, domani: sempre in prima linea contro le discriminazioni”.