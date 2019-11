La magia del Natale è arrivata da PentaColor, già entrato in “modalitàChristmas”. È tutto pronto per prepararsi nel migliore dei modi all’appuntamento del 25 dicembre. Il colorificio di Giussano, come ormai tradizione, sarà operativo nelle domeniche di dicembre: resterà dunque aperto domenica 1, domenica 8, domenica 15 e domenica 22 dicembre. Saranno osservati i seguenti orari di apertura, leggermente differenti da quelli classici: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Attenzione in particolare alle giornate dell’8 e del 15 dicembre, quando Babbo Natale farà il suo arrivo da PentaColor, prendendo possesso dalla sua casetta allestita all’interno! Come già accaduto lo scorso anno sarà l’occasione per grandi e piccini di consegnare la propria letterina a Santa Claus, scattando una foto con lui. E tutte le immagini saranno poi pubblicate sul Giornale di Carate di martedì 17 dicembre.

La magia del Natale è… tante proposte per tutti!

La parte inferiore del centro è dedicata ai professionisti, mentre quella superiore è destinata ai settori fai da te, hobbisti e belle arti. E proprio questo PentaColor è il posto giusto per una visita prima di Natale, dove trovare tanti spunti e idee interessanti. Qui la creatività trova sempre libero sfogo ed è accompagnata dalla professionalità e dalla competenza dello staff. Spazio dunque a colori ad olio, acrilici, tempere, una vasta gamma di tele, tutti i prodotti ausiliari per pittura, pennelli, articoli da decoupage, decoupage pittorico, feltro e molto altro. In ogni caso l’attività di Giussano è il luogo perfetto dove trovare di tutto e di più per addobbare la propria abitazione e per dove scoprire idee divertenti e originali per i vostri regali di Natale e per il loro confezionamento.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Giussano, in viale Monza 12. Gli orari di apertura tradizionali (chiuso lunedì mattina): 8.30-12.30 e 14.30-19.30. Attenzione poi alle aperture festive per il periodo natalizio. Come PentaColor resterà aperto nelle prime quattro domeniche di dicembre (1, 8, 15 e 22), rispettando gli orari 10-12.30 e 15-19.

