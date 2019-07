E’ iniziata la Movida. Una delle feste più divertenti dell’estate brianzola ha preso il via ieri, venerdì, al centro sportivo di via Dell’Atleta a Veduggio. Si concluderà domenica 21.

Tutti a ballare a Veduggio

Al motto di “Il circo è tornato in città”, i ragazzi di Movida aspettano tutti questo week end e il prossimo. Ieri, venerdì, la serata d’esordio è stata di quelle da ricordare. Sul palco, Gigi L’altro che ha fatto scatenare la platea. Oggi, sabato, si continua con l’hot rockabilly degli Howlin Lou and His Whip Lover; domani sarà la volta del tributo a Vasco dei Blascover. Piccola pausa e poi venerdì sera si riprenderà con The Bluebeaters; sabato 20 sono attesi gli Alien Cut e domenica 21, a chiudere davvero alla grande, i Jolly Blu.

I concerti iniziano alle 22, dalle 19 è attivo il servizio bar, cucina, friggitoria e birreria, con prelibatezze da gustare sotto il tendone da 400 posti a sedere.