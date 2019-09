Tanti auguri alla Protezione civile di Lentate, che compie 10 anni.

Grande festa per la Protezione civile

Grande festa oggi, domenica 1 settembre, per il gruppo comunale coordinato da Silvano Beneggi. Tante iniziative che sono iniziate questa mattina e proseguiranno nel pomeriggio e in serata. Dopo il discorso delle autorità, la messa, la benedizione degli automezzi e il rinfresco, alle 18 è prevista una dimostrazione in piazza Fiume a Copreno, per concludere con la musica dal vivo. Durante tutta la giornata in chiesa Santo Stefano sarà esposta una reliquia di San Padre Pio da Pietralcina, protettore della Protezione civile.

“Il gruppo vuole continuare a crescere”

In tanti hanno voluto partecipare a questo momento di festa, tra autorità e rappresentanti delle associazioni lentatesi. Il sindaco Laura Ferrari e il coordinatore Beneggi hanno annunciato che “a ottobre avvieremo una campagna per reclutare nuovi volontari, perché non ci fermiamo al decimo anniversario ma vogliamo continuare a crescere”. Presente anche il consigliere regionale Andrea Monti, che ha detto: ” La Lombardia tra i primati ha anche quello della solidarietà”.