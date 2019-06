La Protezione civile incontra le scuole. Un’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Desio per insegnare la cura dei beni pubblici.

Ottima partecipazione dei ragazzini di alcune scuole primarie e secondarie di Desio al programma promosso dal Comune per coinvolgere i più piccoli nel mondo della Protezione civile e della cura dei beni pubblici. Sono stati infatti 380 studenti di 19 classi delle scuole Dolomiti, Tolstoj, Pertini che hanno seguito con interesse quasi 40 ore di corsi tenuti da 9 volontari della Protezione civile di Desio.

Due mesi di lezioni

Il rapporto giunge al termine della prima fase dell’iniziativa promossa in collaborazione con la Protezione civile, di cui è responsabile il vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Jennifer Moro. Le lezioni si sono tenute nell’arco di due mesi, dal 29 aprile al 30 maggio. I programmi di insegnamento, che si sono svolte in modalità ludiche, hanno riguardato gli aspetti valoriali e di utilità sociale del volontariato, i vari tipi di intervento adottati dalla Protezione civile, i diversi fenomeni naturali alla base delle emergenze, per contrastare le quali si attivano e mobilitano le forze organizzate di Protezione civile. L’iniziativa è stata occasione per presentare ai ragazzi il gruppo comunale attivo a Desio guidato da Franco Arienti durante gli incontri con i volontari di Protezione civile desiani coordinati dal formatore Francesco Costabile.

“Abbiamo avvicinato i più piccoli a temi importanti”

“Un’inziativa molto utile – commenta Moro – perché in modo giocoso e divertente abbiamo avvicinato i più piccoli a temi importanti, permettendo loro di apprendere le regole fondamentali di comportamento in caso di eventi calamitosi e il numero da chiamare per ogni tipo di emergenza, il 112. Visto l’alto gradimento da parte dei bambini, anche degli insegnanti e del nostro appassionato e competente gruppo comunale di Protezione civile, che approfitto per ringraziare a nome del Comune, penso che riproporremo l’iniziativa anche l’anno prossimo, coinvolgendo altri ragazzi”.