La Provincia di Monza e Brianza soffia su 10 candeline. C’è però poco da festeggiare perché non ci sono più né i soldi né l’entusiasmo di due lustri fa.

La Provincia compie 10 anni

Oggi è il compleanno della Provincia di Monza e Brianza. Sono passati 10 anni da quel giugno 2009, quando Dario Allevi venne proclamato ufficialmente primo presidente della neonata Provincia, a seguito del risultato delle elezioni del 6-7 giugno. Risale a cinque anni prima, l’11 giugno 2004, l’istituzione ufficiale dell’Ente. Ci volle però un lustro per arrivare preparati alle elezioni attraverso le quali i brianzoli elessero il primo Consiglio provinciale e il primo pressidente.

Il 30 giugno 2009 il giuramento di Dario Allevi

Il 30 giugno 2009, in Villa Reale a Monza, si tenne la cerimonia di insediamento di Consiglio e Giunta, non senza qualche polemica ma anche tanto fair play. Si intravide già in quell’inizio di legislatura lo spirito costruttivo che avrebbe contraddistinto i primi anni del nuovo Ente, con tutti i consiglieri impegnati a remare nella stessa direzione. Poi è arrivata la crisi economica, il Governo Monti, la Riforma Delrio a complicare le cose, perché si poteva ancora remare dalla stessa parte ma con talmente pochi fondi a disposizione che i benefici del nuovo Ente era difficile intravederli.

Dopo anni di impasse recentemente il Polo istituzionale si è arricchito con la nuova Questura e i Comandi provinciali dei Carabinieri, Vigili del fuoco e Guardia di finanza e ciò fa ben sperare per l’avvenire. Del compleanno della Provincia, del lavoro fatto sin qui e delle speranze per il futuro abbiamo trattato nelle interviste a chi lavorò per la sua attuazione, l’allora assessore della Provincia di Milano Gigi Ponti, oggi consigliere regionale del Partito democratico, e chi per primo presiedette l’Ente, l’attuale sindaco di Monza Dario Allevi, che resta anche l’unico presidente di Monza e Brianza eletto dai cittadini.

I loro pareri nel servizio che dedichiamo al compleanno della Provincia sui settimanali del Gruppo Netweek – Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Vimercate, Giornale di Seregno e Giornale di Desio – in edicola da oggi, martedì 11 giugno.

TORNA ALLA HOME