La Provincia si inchina al suo campione. Filippo Tortu, primo italiano nella storia a correre i 100 metri sotto i dieci secondi, è tra i brianzoli che a giorni riceveranno il Premio Beato Talamoni che ogni anno l’Amministrazione provinciale conferisce a cinque eccellenze del territorio che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o in altri settori. E’ andata a buon fine, insomma, la petizione che il sindaco di Carate Luca Veggian ha lanciato nell’ultimo Consiglio comunale, per candidare alla benemerenza il campionissimo di Costa Lambro.

La Provincia premia Filippo Tortu

La consegna del premio al ventenne velocista delle Fiamme Gialle è prevista per le 17 del 3 ottobre, a Monza. I recenti risultati agonistici di Tortu saranno celebrati anche nella seduta del Consiglio comunale di ottobre, come da desiderio del primo cittadino, che da mesi attende di poter festeggiare in Aula Tortu per la sua straordinaria impresa estiva al Meeting internazionale di Madrid, dove ha fermato il cronometro sul tempo di 9 secondi e 99 cancellando il record di un mito della velocità come Pietro Mennea che resisteva dal 1979. Ad accompagnare il campione in Provincia sarà proprio il sindaco Veggian.

“E’ una doppia soddisfazione, visto che siamo stati noi a proporre Filippo per questo ambito premio. Non poteva che essere lui, l’atleta più veloce d’Italia, ad essere il primo caratese premiato dalla Provincia. Con orgoglio e gioia, invito quindi tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia del 3 ottobre alla sede della Provincia, in via Grigna, e poi anche alla seduta di ottobre del Consiglio comunale, dove festeggeremo Filippo e gli consegneremo un riconoscimento”.