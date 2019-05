La Safetyplayers in Parlamento dall’onorevole Roberto Fico. Matteo Mondini e la sua Nazionale italiana sicurezza sul lavoro sono stati a Montecitorio.

Matteo Mondini, il 37enne cesanese che è presidente e fondatore della Safetyplayers, la prima squadra al mondo che sostiene il valore della sicurezza sul lavoro, è stato a Roma con il suo vice, Giancarlo Restivo, e il segretario generale Pietro Vassallo. A Montecitorio, i tre hanno presenziato al convegno: “Lavorare in sicurezza – Dialogo per la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Presenti inoltre la tesoriera Claudia Nicolò e uno dei giocatori, Matteo Fadenti. Il convegno, che è stato introdotto dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visto la partecipazione dei più grandi enti in materia tra cui Massimo De Felice, presidente Inail, Franco Bettoni, presidente Anmil, rappresentati delle sigle sindacali e dei ministeri della Salute e del Lavoro.

A colloquio con il presidente della Camera

Dopo il convegno, Fico, accompagnato anche dall’onorevole Davide Tripiedi, il pentastellato di Desio, ha voluto incontrare personalmente la delegazione e conoscere la storia di Mondini, vittima di un infortunio sul lavoro otto anni fa che gli è costato la perdita del braccio destro. “Una storia di grande coraggio, quella di Matteo, che non si è mai arreso. Lotta per sé e per tutti coloro i quali sono nella sua stessa condizione. Lo fa impegnandosi quotidianamente per diffondere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare su quanto sia importante garantire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”. Grandissima emozione per il presidente Mondini: “Oggi le istituzioni – le sue parole appena rientrato a casa dalla trasferta romana – hanno dato un segnale forte. La terza carica dello Stato, il presidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Roberto Fico ha accettato di incontrarmi in un colloquio per ascoltare la mia testimonianza, portare la memoria di tutti gli angeli caduti sul lavoro e portare un messaggio di speranza per tutti i lavoratori”.