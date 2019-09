La solidarietà scende in campo al Villaggio Snia di Cesano Maderno.

La solidarietà scende in campo

Per il quarto anno il campetto dell’oratorio di via Magenta di Cesano Madeeno ha ospitato il triangolare di calcio a sette “Uniti per la solidarietà”. A sfidarsi all’ombra del campanile c’erano una rappresentativa della comunità Pentecoste, una dei Carabinieri e una delle Fiamme Gialle.

Ha vinto la solidarietà

Hanno vinto i Finanzieri, che si sono lasciati alle spalle la rappresentativa della comunità pastorale e e quella dei Carabinieri. Ma, soprattutto, ha trionfato la solidarietà: è stata lei la vera vincitrice. Il torneo, che cade nel fine settimana di apertura del nuovo anno oratoriano, prevede infatti la raccolta di fondi da devolvere ogni anno a un progetto diverso. Questa edizione è stata dedicata al progetto “Caritas baby hospital” di Betlemme.

Un nido per bambini e mamme

Dotato anche di Unità di terapia intensiva, è aperto ogni giorno, senza interruzione, dal 1952, per bambini ammalati e per le loro madri, indipendentemente dalla loro religione e dalla loro estrazione sociale. Ogni anno dal poliambulatorio passano 48mila bambini, nei 74 letti dei reparti vengono invece accolti quasi 5mila piccoli degenti.