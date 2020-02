Negli ultimi 8 anni e fino a fine mandato, saranno 10 i milioni di euro investiti nelle scuole, di cui quasi tre ottenuti grazie a finanziamenti del Governo. E’ questo il bilancio illustrato dal sindaco di Desio Roberto Corti alla viceministra all’Istruzione Anna Ascani, in visita mercoledì nel comune brianzolo.

La viceministra Ascani in visita alle scuole di Desio

Rimozione amianto e messa in sicurezza strutturale, rifacimento dei serramenti, delle cancellate, di aule e palestre, efficientamento e cappotti energetici per contenere consumi ed emissioni, fotovoltaico e tetti verdi. Queste le decine di interventi varati, portati a buon fine e in corso di realizzazione. Un lavoro apprezzato dall’esponente del governo Conte che durante la tappa desiana è stata accolta in Comune e in seguito accompagnata alla scuola media Rodari, dove è in corso uno dei più rilevanti interventi di riqualificazione delle scuole cittadine, per il quale sono stati investiti due milioni e mezzo di euro, due dei quali provenienti da fondi governativi.

Alla Rodari incontrati i dirigenti scolastici

Alla Rodari la viceministra Ascani ha incontrato anche i dirigenti scolastici, ai quali ha assicurato l’impegno del Governo e del Parlamento per risolvere annose questioni legate alla eccessive responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza, che spesso rendono difficoltosa la loro operatività. La Ascani ha chiuso il suo tour visitando il cantiere per la costruzione della palestra della scuola Tagliabue nel quartiere di San Giorgio, dove sorgerà – un milione e mezzo di euro l’importo lavori, di cui 900mila finanziati dallo Stato – una nuova struttura ecosostenibile, in legno, con tetti verdi per il recupero dell’acqua piovana, pannelli fotovoltaici che sarà certificata Casaclima e Nature.

Il sindaco: “Siamo onorati della visita”

“Siamo onorati della visita della viceministra Ascani – commenta il sindaco Corti – che ha assicurato l’impegno del Governo nel continuare a garantire importanti risorse per riqualificare e mettere in sicurezza un patrimonio scolastico datato e inefficiente dal punto di vista energetico e ambientale. Desio – continua il sindaco – dimostra che i Comuni sono perfettamente in grado di spendere bene le risorse destinate, garantendo per altro una spinta rilevante all’economia locale e nazionale. L’auspicio è che il Governo prosegua aumentando le risorse disponibili, perché è nostro dovere garantire scuole belle, sicure e accoglienti non solo per i nostri bimbi e i nostri ragazzi ma anche per tutta la comunità”.

