La viceministra dell’Istruzione Anna Ascani sarà in visita a Desio domani, martedì 4 febbraio, dalle 12. L’esponente del governo Conte sarà accolta dal sindaco Roberto Corti in Comune (piazza Giovanni Paolo II), alla presenza della Giunta comunale.

La viceministra Ascani incontra il sindaco di Desio

La viceministra Ascani, accompagnata dal primo cittadino, visiterà la scuola media Gianni Rodari, alla presenza dei dirigenti scolastici, dove il Comune ha avviato nell’estate scorsa lavori per due milioni e mezzo di euro per una radicale riqualificazione per renderla efficiente dal punto di vista energetico e sicura sotto il profilo della stabilità e delle dotazioni strutturali e impiantistiche. Successivamente la viceministra farà un sopralluogo al cantiere per la realizzazione della nuova palestra scolastica nel quartiere San Giorgio – importo lavori di un milione e mezzo – un nuovo impianto a servizio dei plessi scolastici e delle associazioni sportive, realizzato in legno, ecosostenibile e ad alta efficienza energetica.

Corti: “Siamo onorati della sua presenza”

“Siamo onorati della presenza e ringraziamo l’onorevole Ascani – dice il sindaco Corti – Mostreremo con orgoglio il grande sforzo che in questi anni, anche grazie alle risorse governative, abbiamo compiuto per mettere in sicurezza il patrimonio scolastico cittadino, in gran parte datato e inefficiente. Approfitteremo dell’occasione per chiedere alla viceministra che il governo continui a destinare risorse importanti per la riqualificazione degli edifici scolastici e per nuove realizzazioni più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale”.