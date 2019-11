Un’azione divertente e innovativa quella dei laboratori di cucina gratuiti in cui i papà con i loro figli possono “mettere le mani in pasta!”

Laboratori di cucina gratuiti per i papà e i loro bambini

Il progetto attivo sulla Provincia di Monza e Brianza prevede la realizzazione di alcuni laboratori di cucina gratuiti per papà con i loro bambini, con l’obiettivo di favorire momenti di scambio e di condivisione con i propri piccoli e di fornire strumenti pratici e innovativi per facilitare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

I laboratori, promossi dagli Ambiti della provincia di Monza Brianza con capofila l’Ufficio di Piano di Offertasociale, si inseriscono nell’ambito del progetto Family Hub 2.0, in materia di conciliazione famiglia lavoro, finanziato da Regione Lombardia e governata dall’ATS della Brianza.

I prossimi a Vimercate e Desio

Si sono già svolti, con tanti apprezzamenti, i laboratori a Seregno e Carate. Il 15 e il 22 novembre si terranno a Vimercate e il 23 e 30 novembre a Desio.

Nel dettaglio a Vimercate gli incontro saranno nella sede “E.C.Fo.P. di via Edmondo De Amicis, 10.

Preparazione pizza – 15 novembre 2019 – dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Preparazione biscotti – 22 novembre 2019 – dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Invece il laboratorio del 23 novembre (preparazione pizza) e del 30 novembre (preparazione biscotti) si terranno nella sede del “Centro Polifunzionale Ettore Radice” di Bovisio Masciago dalle 10 alle 12.

Quest’azione viene portata avanti in continuità con un progetto precedente Family Hub, che aveva visto come protagonisti i padri in cucina e che aveva riscosso notevole successo. In questa innovativa edizione, oltre a voler insegnare qualche semplice trucco di cucina, si vogliono favorire momenti di condivisone, benessere e divertimento tra padre e figli, permettendo, in tutta sicurezza, di creare qualcosa di buono.