L’affido dal punto di vista dei bambini: se ne parla a Desio. Un evento promosso dal Consorzio Desio Brianza per sensibilizzare il territorio sul tema, affrontandolo dal punto di vista di chi l’ha vissuto in prima persona.

“Mettiamoci nei panni di… l’esperienza dell’affido da parte dei bambini”. Sarà questo l’argomento dell’incontro di venerdì 4 ottobre, organizzato dal Consorzio Desio Brianza, nella propria sede di Desio.

Un evento promosso per sensibilizzare sui temi dell’accoglienza e dell’affido famigliare, rispondendo a dubbi e paure inerenti alle dinamiche del caso: paura di non essere ascoltati, paura di fidarsi degli altri, paura di essere dimenticati e di divenire una preoccupazione per i genitori.

Ne parleranno esperti e ragazzi

Questi saranno i temi ai quali l’esperta Marilena Tettamanzi – Psicologa Psicoterapeuta, la Famiglia Limonta Pesarin (famiglia affidataria) e, soprattutto, i ragazzi protagonisti di questa esperienza cercheranno di dare risposta.

La partecipazione è gratuita, per maggiori informazioni: 0362.391755 – affididesio@codebri.mb.it.

Il Consorzio al servizio dei minori

Il servizio affidi del Consorzio Desio – Brianza si rivolge ai minori residenti nei comuni dell’ambito di Desio che necessitano di un intervento temporaneo di accoglienza presso un’altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

Il servizio può essere erogato a seguito di richiesta diretta della famiglia di origine del minore, attraverso il servizio sociale di residenza, oppure a seguito di Decreto del Tribunale per i Minorenni o Ordinanza del Tribunale Ordinario e dietro richiesta del servizio sociale di residenza del minore.