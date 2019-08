L’agosto di fuoco dei pendolari tra limitazioni e variazioni. Trenord annuncia una serie di disagi iniziati già domenica 4 agosto.

L’agosto di fuoco dei pendolari

Durante il mese di agosto per interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che coinvolgono più stazioni e linee della rete, la circolazione dei treni subirà modifiche programmate di orario e di percorso. Ecco quali sono le variazioni in provincia di Monza e Brianza.

Linee S7 e S11

Dal 4 al 31 agosto



S7 Lecco – Molteno – Monza – Milano

S11 Chiasso – Como – Seregno – Milano – Rho

Per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea tra Monza e Sesto San Giovanni, i treni S7 arriveranno e partiranno da Monza [QUINDI NON SARANNO EFFETTUATI TRA MONZA E MILANO PORTA GARIBALDI].

I viaggiatori possono utilizzare i treni delle linee S8, S11 e RE Milano-Chiasso.

Inoltre, per consentire ulteriori lavori di ammodernamento della linea tra Milano Certosa e Rho, i treni della S11 Rho – Milano – Chiasso, e viceversa, arriveranno e partiranno da Milano Porta Garibaldi.

Tra Milano Porta Garibaldi e Rho i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea “S5” e “S6”.

S11 Chiasso-Como-Seregno-Milano

10 agosto 2019

Sabato 10 agosto 2019, al fine di consentire l’effettuazione di lavori di ammodernamento nell’ambito della stazione di Chiasso, alcuni treni saranno limitati/partiranno da Como San Giovanni.

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate

Dal 4 al 31 agosto 2019

Per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea, tra le stazioni di Monza e Sesto San Giovanni, nel periodo dal 04 al 31 agosto 2019 i treni “S9 Albairate – Saronno” e viceversa, non saranno effettuati tra Sesto S.G. e Seregno. I viaggiatori potranno utilizzare i treni delle linee “S8”, “S11” e RE Milano – Chiasso.

Nella tratta Saronno – Seregno è stato realizzato un orario speciale, in coincidenza a Seregno con i treni linea “S11”, con frequenza ogni 60 minuti. Nelle fasce orarie tra le ore 06:00 e le ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 il servizio sarà potenziato con un treno ogni 30 minuti.

Attenzione: per interventi tecnici urgenti e indifferibili della stazione, dal 4 al 31 agosto i treni non effettueranno la fermata di Ceriano Laghetto Solaro.

Un servizio di bus sostitutivi collegherà, da lunedì a venerdì, la stazione di Ceriano Laghetto a Saronno Sud e viceversa.

Da Ceriano Laghetto-Solaro in direzione Saronno Sud, a partire dalle ore 06:10, il bus partirà al minuto .10 di ogni ora.

All’arrivo a Saronno Sud i viaggiatori potranno utilizzare:

– i treni in partenza al minuto .24 in direzione Seregno

– i treni in partenza al minuto .36 in direzione Saronno

Da Saronno Sud in direzione Ceriano Laghetto-Solaro il bus partirà al minuto .40 di ogni ora dalle ore 6:40.