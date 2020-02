Fabrizio Gatti resta alla guida del gruppo intercomunale dell’Aido di Besana. Lo storico presidente è stato confermato nel corso dell’assemblea di martedì, nella sede di via Manzoni.

Aidini riuniti in assemblea

Martedì si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva del gruppo intercomunale dell’Aido di Besana, che abbraccia i donatori non solo della città ma anche di Briosco, Correzzana, Renate e Veduggio con Colzano, per un totale di 3.458 soci. Era presente anche il consigliere nazionale Licio D’Atri.

Il presidente uscente Fabrizio Gatti ha letto la relazione morale completa dell’elenco delle numerose attività svolte durante il 2019: dal gazebo in piazza per la Giornata nazionale della Donazione alle feste patronali e la Giornata Nazionale dell’informazione con la consegna di ben 120 piante di Anthurium. Si aggiungono la Tombolata sotto le stelle e la Tombolina per i più piccini, il Torneo di Burraco e il Maggio Cazzanese. Senza dimenticare la presenza nelle varie iniziative di volontariato organizzate del cinque comuni del gruppo.

Spazio poi ai conti, con la relazione finanziaria relativa al bilancio consuntivo 2019 e a quello preventivo 2020 affidata all’amministratore Pietro Pirovano e alla presidente dei revisori dei conti Loretta Villa. Al xonsigliere nazionale D’Atri, invece, il compito di spiegare le principali modifiche statutarie proposte per l’approvazione all’Assemblea nazionale straordinaria del 18 e 19 gennaio scorso a Roma.

I tre punti toccati hanno meritato il disco verde dei soci presenti.

Presidente confermato

Infine si è proceduto con la votazione per alzata di mano dei 15 consiglieri del nuovo Direttivo e del revisore dei conti per il quadriennio 2020-2024 e dei Delegati e candidati all’Assemblea elettiva della sezione provinciale del 28 marzo. Il secondo passo è stato designare il presidente: Fabrizio Gatti è stato confermato; al suo fianco i vice presidente Felice Maggioni e Giulia Ramunno. L’amministratore è Pietro Pirovano e la segretaria Grazia Citterio.

La serata si è conclusa nel migliore dei modi, con il rinfresco offerto ai soci.