E’ «Laika», la cagnolina di Jessica Frigerio di Besana Brianza la «reginetta» dell’edizione 2019 di «Simpatica Zampette», la gara estiva promossa dal nostro settimanale. Un’edizione ancora una volta partecipatissima, con quasi un centinaio di iscritti che per settimane si sono sfidati a colpi di coupon dando vita a un’avvincente sfida.

La dolcissima e giocherellona «pelosetta» – un incrocio tra un volpino e un border collie – si è aggiudicata il primo premio: un soggiorno di tre notti della catena «Allegroitalia Hotel», insieme a un buono spesa da 100 euro e una consumazione (per un chilo di gelato artigianale) offerto da «Bram. Gelateria e caffè» di Carate Brianza.

Il podio

Quest’anno la premiazione è stata ospitata dal negozio «La Casa degli Animali» di Sergio e Paolo Valli, gentilissimi «padroni di casa» che oltre alla location di via Aspromonte hanno messo a disposizione i premi-spesa per i primi tre classificati oltre a numerosi gadget per gli amici animali. Secondo gradino del podio per un’altra zampetta tutta besanese: quella di Davide Fedeli che ha partecipato alla sfida con lo scoiattolino «Elvis», mentre la medaglia di bronzo è andata a Carate Brianza grazie alla splendida rimonta del Jack Russell «Birra» di Cristina Villa.

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola martedì 15 ottobre 2019.

