L’Albero della Musica invita alla prova pratica degli strumenti in programma sabato 22 settembre in via Appiani 6 a Rancate di Triuggio.

“Da noi si viene a studiare musica in modo serio e divertente, cosa aspetti a iscriverti, non perdere tempo e unisciti a noi” fanno sapere gli insegnanti della scuola di musica “Pino Galbiati”. Dalle 15 alle 17 appuntamento per chi fosse interessato a pianoforte, chitarra classica ed elettrica, flauto, oboe, fagotto, clarinetto, saxofono, canto lirico e moderno. Dalle 17 alle 19 appuntamento per tromba, trombone, corno, euphonio, basso tuba, batteria e percussioni. “Ti aspettiamo al nostro Open day dove potrai incontrare alcuni insegnanti ma soprattutto provare lo strumento che più ti piace”.

La scuola di musica

Sono circa una settantina gli allievi, di tutte le età, iscritti all’Albero della Musica. La scuola di musica “Pino Galbiati” di cui Armando Saldarini è direttore artistico. Una scuola che non ha solo indirizzo bandistico ma propone anche corsi di chitarra, canto lirico, moderno e jazz. Saldarini, rinomato direttore d’orchestra e musicista, è anche maestro e direttore del corpo musicale “Santa Cecilia” di Triuggio.

La nascita

La scuola nasce nel 1985 in seno al corpo musicale “Santa Cecilia” di Triuggio con il nome originario di “scuola di musica Pino Galbiati” . Nel 2015 la scuola si trasferisce dagli storici locali di via Marconi, ancora oggi sede del corpo musicale Santa Cecilia, nella nuova e attuale sede di via Appiani, 6 a Rancate di Triuggio e prende il nome di l’Albero della Musica, scuola di musica “Pino Galbiati”. Attualmente la scuola conta circa 80 allievi, 14 insegnanti e 18 tipologie di corsi individuali.