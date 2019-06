L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a Cesano per gli ottant’anni della Parrocchia.

Ieri, 4 giugno, in occasione dell’ottantesimo compleanno della Parrocchia dei santi Ambrogio e Carlo, l’arcivescovo di Milano ha presieduto la messa solenne che ha radunato attorno all’altare i preti e le religiose che hanno svolto il loro ministero al Villaggio Snia.

“Sono affezionato a questa comunità”

Quella del Villaggio Snia è una Parrocchia che monsignor Depini conosce bene: “Sono affezionato a questa comunità. Mi ricordo – ha detto – quando ero a Seveso e don Ambrogio mi chiamava per celebrare la messa, così come mi ricordo quando don Flavio mi ha chiesto di amministrare la Cresima”. Ad accogliere l’arcivescovo il sindaco Maurilio Longhin, il comandante della Tenenza dei carabinieri, luogotenente Sebastiano Ciancimino, e tanta, tantissima gente.

“Rimanete in Gesù”

Nella chiesa gremita, anche i ragazzi e le ragazze dell’Equipe 2000, con i loro allenatori e i dirigenti. Monsignor Delpini ha avuto affettuose parole per la bella realtà sportiva: “Ho sentito dire meraviglie della famosa Equipe 2000”, ha detto. Nell’omelia, un augurio e una raccomandazione: “Per vincere la desertificazione dell’anima, la fragilità e la presunzuine, restate in Gesù, perchè solo chi resta in Lui ha la gioia piena. Ospitate e diffondete la sua gioia: è il modo migliore per dire a tutti che siamo suoi discepoli”.