E’ crivellata da buche via Monte Nero, la strada che collega Briosco ad Agliate. Per un lungo tratto l’asfalto è divenuto ormai un groviera, tanto da rappresentare un pericolo per gli automobilisti oltre che, ancor di più, per centauri e ciclisti.

Asfalto groviera

La dorsale è di competenza provinciale ed era già finita sotto i riflettori lo scorso mese di ottobre, in occasione della seduta del Consiglio di frazione ad Agliate, quando i consiglieri avevano chiesto a gran voce l’installazione di un autovelox per rallentare la corsa delle auto di passaggio.