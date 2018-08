L’Atletico Madrid, “super campione” d’Europa, con la sua incredibile cantera, sbarca in Italia e a Desio. Non per un viaggio di piacere, alla scoperta del Belpaese. Ma per mettere, in prospettiva, radici. Esportando il proprio “know how”, quel saper fare, quella metodologia che ha permesso ai Colchoneros di creare una schiera di top player: giocatori intelligenti, creativi, molto tecnici, ma anche con grande garra, con mentalità vincente. Basta citare Fernando Torres, Koke, Gabi, De Gea e Saul, solo per fare qualche nome.

Il brand dell’Atletico Madrid in Brianza

Obiettivo: creare sul territorio tricolore un network di Academy, nell’ambito del proprio piano di internazionalizzazione, che già ha visto aperture, ad esempio, in Messico e Romania. Un’espansione che permetterà di diffondere il brand Atletico Madrid anche in Italia, dove sono molti gli appassionati della storia, della filosofia e del modo di “vivere e giocare” dei biancorossi spagnoli.

Collaborazione con Tiki Taka Academy e Aurora

I primi step di questo percorso di terranno a cavallo tra fine agosto e inizio settembre, con due iniziative: uno stage di formazione per allenatori e poi un camp per ragazzi. Con i responsabili e i tecnici del vivaio madrileno in prima linea. Organizzatore è Itk Sport, con la regìa di Luigi Gentile, giovane allenatore brianzolo, che ha vissuto una breve esperienza nel vivaio dell’Atletico Madrid. E con la collaborazione di Tiki Taka Academy e Aurora Desio.

S’inizia venerdì 31 al PalaBancoDesio

“Siamo di fronte a una grande, duplice, opportunità – spiega Gentile – Per gli allenatori e tutti coloro che lavorano nei settori giovanili, di conoscere una metodologia integrata, a 360 gradi, di altissimo livello. E per i ragazzi di essere protagonisti di una esperienza di gioco e allenamento molto coinvolgente e arricchente”. Si comincia venerdì 31 agosto, alle 21, presso il PalaBancoDesio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia, dove si terrà la prima parte teorica del seminario per allenatori (per adesioni, stageatletico@gmail.com), poi sabato 1 e domenica 2 settembre alternarsi di lavoro in aula e in campo, allo stadio comunale di Desio, via Gaetana Agnesi. In campo, le squadre dell’Aurora Desio per le esercitazioni. Tra gli argomenti proposti: metodologia e filosofia del club, sedute di allenamento, preparazione fisica, sviluppo delle capacità motorie-coordinative, tecnica del portiere, psicologia e comunicazione nel club, calcio femminile.

Coinvolti anche i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni

Al termine, verrà sottoposto ai partecipanti un test, che permetterà ai migliori di affiancare i tecnici dell’Atletico Madrid nel camp. Il sogno, per i ragazzi, inizierà lunedì 3, fino a venerdì 7 settembre, presso lo stadio di Desio. Per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, è già praticamente sold out, con 75 iscritti. Una selezione, poi, potrà vivere il sogno di una settimana di full immersion a Madrid, nel vivaio dei Colchoneros.