Estensione della rete fognaria lungo la Provinciale 173 tra Desio e Bovisio Masciago: aggiornamento del Piano di gestione del traffico veicolare

Lavori alla rete fognaria tra Desio e Bovisio

In relazione al maxi intervento in corso per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago, BrianzAcque e le due Amministrazioni Comunali coinvolte dai cantieri comunicano ai cittadini un aggiornamento circa la gestione del traffico veicolare. Obbiettivo della comunicazione ridurre al minimo i disagi causati dai lavori che, per buona parte, vedono interessate arterie a carattere provinciale.

Attualmente, come programmato, operai e ruspe sono impegnati su via delle Grigne e su via San Rocco/Agnesi.

Contestualmente ai lavori che proseguiranno su via San Rocco/Agnesi (che resterà chiusa al traffico eccetto residenti), nella prima decade di marzo i lavori si sposteranno sulla provinciale via Ferravilla, nel tratto da via Cattaneo a via Goldoni. Questa terza fase durerà circa 8 settimane (salvo imprevisti).

Il piano di gestione del traffico di questa nuova fase, comunica BrianzAcque, sarà il seguente:

– per chi percorre via Ferravilla e proviene da Bovisio Masciago, il percorso alternativo prevede la deviazione su via Cattaneo e a seguire su via Agnesi verso Desio;

– per chi percorre via Ferravilla e proviene da Desio il percorso resta invariato. Verrà infatti istituito e garantito il senso unico in uscita da Desio verso Bovisio Masciago. In questo tratto si concorderà con Polizie Locali, Comuni e Provincia una/due notti di chiusura totale di via Ferravilla per poter realizzare gli allacciamenti fognari previsti che attraversano tutta la carreggiata stradale.

Il gestore della rete idrica provvederà a breve, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, a disporre la dovuta comunicazione e segnaletica di preavviso relativa all’avvio della nuova fase di cantiere.