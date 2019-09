Lavori attorno alle scuole: tutte le modifiche alla viabilità, al trasporto scolastico e ai parcheggi. A Cesano Maderno tante novità in centro fino al prossimo ottobre.

Ecco tutte le modifiche per consentire che la riqualificazione urbana del quadrilatero attorno ai plessi Martin Luther King e Salvo D’Acquisto, partita a luglio, proceda senza intralciare la ripresa dell’attività scolastica (il 9 settembre) e le attività commerciali della zona. Il capolinea dei bus del trasporto scolastico (il servizio inizierà il 16 settembre, quando entrerà in vigore l’orario definitivo) sono stati spostati da via Cozzi a piazza 25 Aprile, vicino all’ufficio postale. Gli studenti saranno accompagnati nel tragitto a piedi dal capolinea dei bus all’ingresso della scuola, in andata e in ritorno, da personale dedicato. Cambiano anche le fermate dei bus. Gli uffici dell’assessorato all’Istruzione hanno predisposto un cartellino provvisorio con le nuove fermate e gli orari che verrà distribuito alle famiglie.

Genitori: dove lasciare l’auto

Anche gli ingressi ai due edifici scolastici sono stati modificati. Per la King sono state previste un’entrata dal cortile di via Duca d’Aosta (per i ragazzi accompagnati dai genitori) e una da via Cozzi (per i ragazzi che arrivano con il bus). Per la scuola Salvo D’Acquisto, invece, l’ingresso per i ragazzi che arrivano col bus sarà da via Cozzi mentre per tutti gli altri sarà da via Negri. I genitori o chi accompagnerà i ragazzi a scuola avrà a disposizione due aree per la sosta a rotazione, in piazza 25 Aprile per la scuola Salvo D’Acquisto e in via Duca D’Aosta angolo via Andrea Strada per la King. Le aree sono state trasformate da parcheggi liberi a posteggi regolamentati a disco orario. In tutto i parcheggi a disco orario saranno un centinaio.

Insegnanti: ecco i parcheggi

Gli insegnanti, invece, avranno a disposizione i parcheggi già esistenti, adiacenti all’area mercato. In più, da metà settembre, anche l’area a parcheggio in fase di realizzazione in via Indipendenza. In totale, quindi, oltre 200 posti a circa 200 metri dalle scuole. E c’è di più. Nelle tre fasce orarie di entrata ed uscita dalle scuole il primo tratto della via Cerati sarà ad esclusiva disposizione dei pedoni e chiuso a tutti (ad eccezione di residenti e persone autorizzate) per rendere più sicuri gli spostamenti degli studenti.

Il cantiere chiuderà ad ottobre

Le novità sono transitorie, in attesa della conclusione dei lavori prevista per la fine di ottobre. Il sindaco Maurilio Longhin chiede pazienza ed invita i cesanesi alla collaborazione: “Siamo consapevoli che i lavori in corso causeranno disagi ma sono importanti per migliorare la nostra città e la nostra sicurezza”. “È stata messa in campo tutta l’attenzione possibile”, aggiunge ringraziando gli insegnanti delle due scuole “per la loro sensibilità, disponibilità e collaborazione” e assessori e uffici per “il lavoro di squadra”.