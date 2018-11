Lavori finiti alle scuole medie di Lentate, alunni pronti a rientrare nelle loro classi.

Lavori finiti dopo il crollo dell’intonaco

Dopo il crollo, a inizio settembre, di una parte dell’intonaco nel laboratorio del seminterrato, gli accertamenti in tutta la struttura e la successiva chiusura di una parte del plesso per permettere la realizzazione di una controsoffittatura, l’intervento è terminato e da lunedì 26 novembre una parte degli studenti che era stata “dirottata” in altri plessi potrà tornare in aula. Si tratta degli alunni del tempo prolungato, in questi mesi ospitati alla primaria di Camnago.

Alunni pronti a rientrare

Le rimanenti classi del tempo musicale, ospitati alla primaria di Lentate, rientreranno invece lunedì 3 dicembre. “I lavori sono stati ultimati in tutta la struttura, abbiamo deciso di prevedere il rientro in due step per permettere di svolgere al meglio le operazioni di trasloco dei banchi e di pulizia – spiega il sindaco Laura Ferrari – La tabella di marcia è stata pienamente rispettata, fortunatamente non ci sono stati intoppi e, come prospettato, a fine novembre inizio dicembre tutti i ragazzi sono rientrati nelle loro classi. Ringrazio il personale scolastico e i genitori per la collaborazione e per lo spirito positivo con cui hanno affrontato una situazione di temporaneo disagio”.