Lavori i manutenzione, ritardi sulla tratta Lecco Carnate Milano. Disagi questa mattina per i pendolari. i ritardi arrivano a trenta minuti.

Ci sono disagi per i pendolari della tratta Lecco Carnate Milano. A causa di alcuni lavori di manutenzione tra le stazioni di Lecco e Airuno, si registrano pesanti ritardi sulla tratta. Da questa mattina alle 6 infatti i convogli hanno accumulato ritardi fino a 35 minuti. Si registrano anche cancellazioni.

Ecco la situazione in tempo reale. Ulteriori aggiornamenti sul sito Trenord