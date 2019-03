Lavori in corso sul ponte della Milano – Meda colpito dal camion. In via San Benedetto a Cesano Maderno ha aperto oggi, giovedì 28 marzo, il cantiere.

I lavori di ripristino del sottovia della superstrada Milano – Meda andranno avanti anche domani, venerdì 29 marzo e, in caso di necessità, continueranno anche lunedì. Una volta ultimati i lavori, la strada che corre sotto la Milano – Meda potrà riaprire al transito. E’ stata chiusa lunedì, con ordinanza comunale, dopo che un camion in transito si era incastrato sotto il ponte. L’urto ha provocato il distacco di frammenti di calcestruzzo dalla copertura del manufatto ma non ha causato particolari lesioni ad elementi strutturali.

Anticipati i lacori già in agenda per la prima settimana di aprile

Ulteriori attività di ripristino e protezione del ponte di San Benedetto erano già state programmate, all’interno dell’operazione “Ponti sicuri”, e messe in agenda per la prima settimana di aprile. Sono state di fatto anticipate, così da non rendere necessaria una seconda chiusura della strada.

Conclusi i lavori sul ponte di via Manzoni

Si sono conclusi prima del tempo, invece, i lavori sul cavalcavia di via Manzoni a Binzago di Cesano Maderno. La chiusura notturna della Milano – Meda, inizialmente prevista per tre notti di fila, è stata limitata quindi alla sola notte di martedì 26 marzo. Sono stati eseguiti piccoli interventi di protezione dell’armature a vista e di altri elementi strutturali.