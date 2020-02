Lavori in corso sulla sp118 Seregno – Cogliate per un cedimento stradale. Un tratto di strada è chiuso per un intervento di BrianzAcque.

Lavori in corso sulla Sp118 Seregno – Cogliate

La Provincia di Monza e Brianza informa che a partire dalle 8 di questa mattina, giovedì 6 febbraio 2020, è chiuso un tratto di strada della Sp118 Seregno – Cogliate. In particolare l’interdizione al traffico riguarda il tratto di Sp nel comune di Cogliate, all’altezza di via Volta. La chiusura si è resa necessaria e seguito di un cedimento del manto stradale e conseguente intervento urgente da parte di BrianzAcque per un problema alla condotta fognaria. I percorsi alternativi sono indicati da apposita segnaletica.