Due giorni di lavori nel Quartiere San Giorgio a Desio per rifare la segnaletica. Si tratta di un intervento di moderazione del traffico volto a migliorare la sicurezza.

Due giorni di lavori nel Quartiere San Giorgio a Desio

Due giorni di lavori per rifare la segnaletica stradale orizzontale e verticale e delineare così la nuova viabilità in alcune vie del Quartiere san Giorgio a Desio. Si tratta di un intervento di moderazione del traffico, utile a migliorare la convivenza tra i diversi utenti della strada (automobilisti, pedoni, ciclisti), aumentando sia la sicurezza delle persone, sia gli spazi pedonali.

Incontri con i residenti

In programma ci sono anche due incontri con i residenti, giovedì 6 febbraio alle 15.30 e domenica 9 febbraio alle 10.00 presso il piazzale dell’area verde in via Sant’Apollinare, per condividere tutte le informazioni.

Si tratta di interventi temporanei per l’introduzione delle Isole ambientali e di Zone 30, aree urbane dove il limite di velocità è di 30 km/h invece dei consueti 50 km/h previsti dal Codice della Strada.

I vantaggi

I vantaggi, secondo l’Amministrazione comunale, sono diversi: moderando la velocità delle auto, aumenta la sicurezza di pedoni, ciclisti e per gli automobilisti. Migliora anche la qualità dell’aria e il rumore del traffico si riduce. I bambini possono muoversi in autonomia a piedi o in bicicletta. I negozi di quartiere vengono valorizzati e riscoperti. Si recupera spazio per altre funzioni utili alla vita del quartiere. Aumentano gli spazi verdi, gli stalli a parcheggio, le aree pedonali e le occasioni di incontro tra le persone.

Che cosa cambia

Segnaletica d’ingresso e uscita dall’Isola ambientale e Zona 30;

Via Michelini, nel tratto finale verso via per Seregno, diventa a senso unico in uscita, per ridurre il traffico di attraversamento che si dirige verso la Statale 36 (viale Zara);

Via De Luca diventa a senso unico in entrata. Nella stessa via e in via Sant’Apollinare verranno realizzate chicane disegnando stalli di sosta con passo alternato per rallentare i veicoli;

In via Modigliani verranno ridotte le corsie stradali per creare un percorso pedonale in sicurezza dove già passa il Pedibus.

Nell’immagine sottostante le principali modifiche:

Come cambia la prospettiva:

Cambia il modo di vivere la strada

“Questo intervento è frutto di un percorso di confronto e partecipazione che ha coinvolto i residenti dei diversi Quartieri durante lo scorso mese di ottobre ed è propedeutico alla modifica della disciplina della viabilità – spiega l’Assessore alla Partecipazione e Rapporti con i Quartieri Giorgio Gerosa. Cambia il modo di vivere la strada: non solo viabilità, ma spazio di relazioni tra le persone”.