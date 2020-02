Lavori notturni in Statale 36 per rifare l’asfalto. Lo comunica Anas in una nota specificando che gli interventi proseguiranno fino al 14 febbraio.

Lavori notturni in Statale 36 per rifare l’asfalto

Da ieri e fino a prossimo 14 febbraio cantieri notturni sulla Statale 36 per rifare l’asfalto. Lo ha comunicato Anas informando che già da ieri sono statti avviati i lavori per il ripristino della sovrastruttura stradale lungo la Valassina, nelle province di Monza e Brianza e Lecco.

Dove saranno i cantieri

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, saranno chiuse in tratti saltuari una o due corsie, in direzione Lecco, tra il territori comunali di Lissone e Molteno dal km 18 al km 38 della Statale. Mentre in direzione di Milano saranno chiuse una o due corsie dal km 30 al km 20 nei territori comunali di Veduggio e Carate Brianza.

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino al 14 febbraio.

LEGGI ANCHE:

Nella notte lavori in Statale 36 per sistemare l’asfalto VIDEO

Asfalto danneggiato in Statale 36: nei prossimi giorni l’intervento di Anas

Auto colpita da un sasso sulla Statale 36: il finestrino va in frantumi FOTO