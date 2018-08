Lavori per 190mila euro, asilo nido più sicuro e più bello. L’intervento in via Adamello a Desio.

Lavori per 190mila euro, asilo nido più sicuro e più bello

“Per il primo giorno di asilo, consegnata a bambini e genitori una struttura più sicura e più bella. Era un impegno preso con le famiglie e le educatrici che abbiamo rispettato”. Così il sindaco Roberto Corti a inizio settimana, accompagnato dalla direttrice dell’asilo, Marina Barin, ha verificato l’andamento dei lavori.

In via Adamello un asilo più sicuro

È stata migliorata la sicurezza dell’intera struttura, sia al piano terreno, dove si svolgono le attività dell’asilo, sia al piano interrato, dove ci sono i locali destinati a deposito e lavanderia e la centrale termica. L’intervento ha previsto porte tagliafuoco, nuovo impianto di rilevazione fumi e di sgancio della tensione elettrica, nuove valvole di intercettazione e rilevazione gas e nuovo impianto sonoro di allarme antincendio. Rifatti anche gli impianti elettrici con nuove lampade a plafone e cartelli luminosi per le uscite di sicurezza.

Una scuola “nuova”, lavori per 190mila euro

Il progetto di sistemazione della struttura, che ospita sessanta bambini, non ha interessato solo gli impianti. Sono stati, infatti, sostituiti tutti i pavimenti in linoleum e i controsoffitti nelle quattro aule e sono state imbiancate tutte le pareti. L’investimento per l’adeguamento normativo dell’asilo nido di via Adamello è stato di 190 mila euro. I lavori sono stati realizzati dalla ditta «Ergotecnic S.r.l.» di Pessano con Bornago.

Attenzione alla manutenzione scolastica

“Le risorse spese nell’edilizia scolastica sono un investimento sui quartieri e sulla qualità della vita delle persone, soprattutto dei più piccoli – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuela Rocco – Per questo in questi mesi abbiamo messo in cantiere numerosi interventi che rispondono alle esigenze dei dirigenti scolastici, dei genitori, degli studenti e di chi lavora nel mondo della scuola. Crediamo nel futuro delle nuove generazioni, anche mantenendo alta l’attenzione sulla manutenzione degli edifici scolastici”.