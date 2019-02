Lavori sulla Valassina: lunghe code in direzione Lecco a causa di un restringimento delle carreggiate per lavori.

Lunghe code in direzione Lecco sulla Valassina

Mattinata di code in Valassina a causa di un cantiere lungo la Statale in direzione Lecco. I lavori riguardano il tratto in corrispondenza dell’uscita di Capriano, dove si segnala una restringimento delle corsie, che da due passano a una sola.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Le auto sono in coda già da prima di Briosco e la coda è in aumento.