Le acque del fiume Seveso al centro di un convegno che si terrà domani, martedì 2 aprile, nell’aula consiliare di Cesano Maderno (piazza Duca d’Aosta).

Le acque del Seveso al centro di un convegno

A partire dalle 20.45 di domani, martedì 2 aprile, a Cesano Maderno, si discuterà dello stato di salute del corso idrico che attraversa Cesano e delle azioni messe in campo per riscattarlo dal degrado e riqualificarlo, riportandolo il più possibile alla sua funzione e alla sua bellezza originaria.

Tra i relatori, esponenti delle istituzioni, fondazioni e aziende del settore idrico.

Tra i relatori esponenti delle istituzioni

Dopo i saluti del sindaco Maurilio Longhin e del presidente della Provincia di Monza, Roberto Invernizzi, toccherà a Regione Lombardia con gli interventi dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, e dei consiglieri Alessandro Corbetta (Lega) e Gigi Ponti (Pd) i quali si soffermeranno in particolare sul “Contratto di fiume” e sul “sottoprogetto di bacino”.

Gli interventi di fondazioni e aziende del settore idrico

A parlare del presente e del futuro del Seveso, che dalla Provincia comasca attraversa quella monzese per poi arrivare a Milano, saranno anche il presidente di Brianzacque, Enrico Boerci, e il presidente di Como Acqua, Enrico Pezzoli, ai vertici delle due società gestori del servizio idrico, per la prima volta insieme allo stesso tavolo per un medesimo interesse: il territorio e i cittadini della Brianza. “La qualità degli ambienti acquatici nel bacino del Seveso” è il tema su cui si soffermerà, infine, Fabrizio Piccarolo, direttore della fondazione Lombardia per l’ambiente. L’ingresso al convegno è libero.