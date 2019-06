Le compagnie teatrali amatoriali animano l’estate di Cesano. E’ partita ieri la tradizionale rassegna estiva.

Patrocinata dall’Amministrazione comunale, ha preso il via ieri sera, nel cortile d’onore di Palazzo Arese Jacini di Cesano Maderno, l’edizione 2019 di “E…state a teatro”, la rassegna estiva delle compagnie teatrali amatoriali cesanesi in ricordo del regista Gianni Borsa.

La rassegna quest’anno è alla quinta edizione. Il cartellone degli spettacoli è stato aperto, con successo, dal Gruppo teatrale Gianni Borsa (nella foto) con “Parigi val bene una vasca” di Andrea Oldani, per la regia di Michele Molle. Il prossimo appuntamento è per le 21 di giovedì 6 giugno con Tab, Teatro Amico Binzago e “La pazienza del sciour curat” per la regia di Alessandro Cesana.

Gli ultimi appuntamenti

Tocca poi all’associazione “Quelli dell’arcobaleno” con “Vardè’ se me tuca fa…alla mia età”, sabato 15 giugno, per la regia di Lucia Vaghi. La compagnia teatrale dell’Unitre porterà in scena “Shakesperiamo, che tutto vada bene” per la regia di Antonio Pozzi e Maria Rosa Uggeri, mercoledì 19 giugno. Infine, “Il Sottobosco”, con il “Centro studi danze Icaco” proporrà lo spettacolo di sketch e coreografie “Ammazzacaffè” domenica 30 giugno. Regia di Elio Caldarelli. “Sono circa 150 le persone appassionate di teatro – sintetizza il Comune – che mettono in scena un lavoro frutto di mesi di preparazione e tanta passione”. Gli spettacoli, di genere brillante, sono tutti ad ingresso libero.