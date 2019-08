Grande festa per i due volti storici della primaria “Manzoni” di Macherio. Le maestre Mariangela Villa e Cinzia Isabella Salvioni, dal primo giorno di settembre, godranno il meritato riposo dopo quarant’anni di lavoro nel mondo della scuola.

Festa per le maestre

E’ stata organizzata una bella serata di festa insieme ai colleghi per salutare le due insegnanti con la promessa di ritornare tra banchi della primaria per un saluto.

“Per me, l’istituto è stato come una grande famiglia, a partire dai bambini che mi hanno sempre riempito le giornate con i loro sorrisi – ha assicurato Cinzia Isabella Salvioni, che fin da bambini coltivava il sogno di sedersi dietro la cattedra.

“Sicuramente lascio un pezzo del mio cuore a scuola – ha aggiunto la collega Annamaria Villa – Mi sono sempre occupata di seguire i bambini con disabilità che mi hanno arricchito tanto. Ci si accorge poi che hai seminato bene quando i tuoi bimbi, diventati grandi, vengono a trovarti e ti vogliono un gran bene e questo è davvero bello».