Ancora tempo instabile sulla Lombardia per infiltrazioni di aria umida e fresca. Previsioni meteo

Le previsioni meteo per il fine settimana in Brianza

Ci aspetta un fine settimana caratterizzato da tempo variabile dovuto a correnti umide e fresche. In particolare tra la serata di sabato ed il pomeriggio di domenica sono previsti rovesci e piogge sparse sui monti e sulle pianure, specialmente quelle nord/occidentali.

Ecco nel dettaglio il tempo per oggi, sabato 13 aprile, in base alle previsioni meteo dell’esperto Christian Brambilla:

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino specie sui monti e medio/alte pianura. Nuvolosità variabile sulle basse pianure. Tra la tarda mattina e metà pomeriggio prevista alternanza di nuvole e sole su gran parte delle pianure. Coperto sui monti.Fino a tardo pomeriggio precipitazioni generalmente assenti, salvo locali deboli e brevi rovesci.

Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali in estensione in serata a gran parte della regione. Meno nubi solo su Cremonese e Mantovano. In serata e nella notte linea prefrontale di rovesci, anche di discreta intensità, su Varesotto, Comasco, Milanese, Brianza, Lecchese, Pavese, ovest Bresciano, bassa Valtellina. Nel corso della notte pioggia anche su Bergamo, Lodigiano, nord Bresciano.Temperature comprese tra 11 e 15 gradi.

Il tempo per domani, domenica

Domenica 14 aprile: al mattino rovesci e piogge sparse anche di discreta entità su buona parte della regione. Poche invece le precipitazioni nelle zone sud/est Bresciano, sud Cremonese e Mantovano.

Nel pomeriggio ancora piogge e locali rovesci sulle zone centro/occidentali. In serata fenomeni via via in esaurimento. Temperature marzoline comprese tra i 9 e i 12 gradi.