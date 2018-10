Dai banchi di scuola all’università: per una lezione di impresa. Anche l’istituto “Da Vinci” di Carate Brianza è tra i protagonisti della Learning Week per studenti delle scuole superiori promossa dalla Liuc – Università Cattaneo in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Si tratta di una settimana di learning by doing interattivo ed innovativo, per provare cosa significhi essere un imprenditore e doversi misurare con una fabbrica che cambia. Grazie a laboratori esperienziali, ad esercitazioni singole e di gruppo, ma anche con testimonianze di imprenditori e classiche lezioni frontali, gli studenti simuleranno attività imprenditoriali legate al concetto di Fabbrica 4.0.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, consentirà ai giovani studenti di cominciare ad acquisire le competenze trasversali utili e spendibili in diversi ambiti personali e professionali.

“Il modello delle Learning Week, che promuoviamo da anni, funziona perché è innovativo ed è cresciuto in modo coerente con il principio di base, ossia la sperimentazione e la partecipazione attiva degli studenti”, dichiara il professor Michele Puglisi, Direttore del CARED (Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo – Didattica e l’aggiornamento).

Divisi in piccoli gruppi eterogenei, i ragazzi dovranno ideare un oggetto, creare un prototipo con l'uso delle stampanti 3D e poi immaginare di avviare una start up per vendere il loro prodotto. La start up parteciperà ad un ipotetico bando regionale per avere dei fondi, quindi occorrerà immaginare un budget, descrivere il mercato di riferimento del prodotto da vendere, trovare uno slogan, ipotizzare le risorse necessarie e fare un semplice business plan, almeno del primo anno di esercizio. Ogni gruppo, infine, realizzerà una breve presentazione del proprio progetto.

Sei le Scuole che prendono parte all’iniziativa “Destinazione Fabbrica 4.0 – La diffusione della cultura d’impresa e del cambiamento”: liceo “Da Vinci” di Carate Brianza, Isis “Stein” di Gavirate, Itcg “Maggiolini” di Parabiago, Isis “Facchinetti” di Castellanza, liceo Scientifico “Curie” di Tradate, Isis “Gadda Rosselli” di Gallarate, per un totale di 30 studenti.

Il progetto si svolgerà in due edizioni: dal 1 al 5 ottobre 2018 e dal 8 al 12 ottobre 2018. Grazie all’Accordo Interistituzionale promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, recentemente sottoscritto dalla LIUC, e data la natura stessa delle Learning Week, le scuole superiori potranno inserire le ore del progetto nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro.