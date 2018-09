Lega in lutto a Varedo

Lega in lutto. Il Carroccio piange l’assessore Sonia Boccafoglia. Cinquantaquattro anni, casa a Limbiate ma cuore a Varedo, è mancata ieri sera, venerdì, vinta dalla malattia scoperta a inizio giugno. In Lega dal 2008, dal 2014 al 2016 era stata segretaria della sezione di Varedo e aveva contribuito alla vittoria del sindaco Filippo Vergani nelle amministrative di due anni fa. Legato a lei da una profonda e duratura amicizia, il primo cittadino l’aveva voluta in Giunta e le aveva assegnato le deleghe ai Lavori Pubblici, all’Edilizia scolastica e all’Istruzione. “Perdo un’amica straordinaria, prima ancora che un assessore. Una donna grintosa e con tanta voglia di fare, sempre presente e rispettosa di tutti”, le parole di Vergani.

Lunedì i funerali a Varedo

I funerali dell’assessore saranno celebrati lunedì 10 settembre, alle 10.30, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo. Boccafoglia lascia il marito Carlo e i figli Giulia, 25 anni, e Luca, 21. Tra i messaggi di cordoglio, quello del consigliere regionale Andrea Monti: “Sonia era una persona sempre solare che ti accoglieva con un bel sorriso. Ma di lei ho sempre apprezzato anche l’amore, la passione e la dedizione con cui concretizzava il suo impegno politico”.