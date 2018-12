Passerella di Lele Mora a Seregno. L’agente dei Vip è stato presente questo pomeriggio in città, ospite d’onore all’inaugurazione ufficiale del negozio di abbigliamento “Street View Project”, aperto un mese fa in centro.

Padrino all’inaugurazione del negozio Street View Project

Mora è arrivato al negozio di via Garibaldi 55 passeggiando per Corso del Popolo. E la sua presenza, la prima a Seregno, non è passata inosservata. Anzi. L’agente dei Vip ha fatto visita all’esercizio aperto da Matteo Zorzi, 26enne di Varese, in passato concorrente del contest “Il più bello d’Italia” (ha vinto la tappa di Napoli, premiato con la fascia proprio da Lele Mora).

“Brianza zona ricca che ha dato tanto alla Lombardia”

“Sotto il profilo della moda e della mondanità la Brianza è una zona molto viva – ha detto Mora nell’intervista rilasciata al Giornale di Seregno – E’ una zona ricca e la gente può spendere. E’ una zona vicino a Milano che ha sempre dato tanto alla Lombardia”.

“Sto ripartendo dalla televisione in Albania”

Dopo anni tormentati per via dei noti guai giudiziari, Mora sta tornando in auge e riparte dall’Albania. “Sono direttore generale in una tv albanese, si chiama Top Chanel e faccio il direttore generale, L’atmosfera mi sembra quella di Mediaset quando ha cominciato negli anni Ottanta, in grande evoluzione”.

Nel video uno stralcio dell’intervista che sarà pubblicata integralmente sul numero del Giornale di Seregno in edicola a partire da martedì prossimo, 4 dicembre.