Lentate: arriva il Festival della Pizza con i maestri napoletani

A Lentate sta per arrivare un festival interamente dedicato alla pizza. Dal 20 al 29 luglio , presso l’area feste di viale Italia (frazione Camnago) c’è grande si terrà il ‘Pizza Festival Lombardia’, di cui siamo media partner.Una kermesse dedicata alla specialità partenopea che vedrà protagonisti i Maestri Pizzaioli dell’Accademia Pizza Experience di Napoli e Gustarosso Academy.

Per tutti gli amanti della pizza ogni sera i Maestri Pizzaioli lavoreranno su 5 forni a legna! E poi musica dal vivo, area giochi per bambini, laboratori e tanto altro, senza dimenticare la solidarietà! Tramite una sottoscrizione a premi infatti verranno raccolti fondi, il cui ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Oasi ed alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lentate sul Seveso.

Tanti gli spettacoli in programma ogni sera. Qui un accenno agli eventi serali:

20/07 – A testa in giu’ – Omaggio a Pino Daniele

21/07 – Happy Hour – Tributo a Ligabue

22/07 – Pensieri Positivi – Tributo a Jovanotti

23/07 – Diffusione musicale by DJ

24/07 – Diffusione musicale by DJ

25/07 – Diffusione musicale by DJ

26/07 – 09 Cover Band – Tributo alla musica italiana

27/07 – Nord Sud Ovest Est – Tributo a 883

28/07 – Effetto Modà – Tributo a Modà

29/07 – Gli Amici d’Alfredo – Tributo a Vasco

Ieri sera la presentazione dell’evento in Comune a Lentate. Eccone un breve estratto

“Ritengo meritevole di supporto questa l’iniziativa – dichiara il Sindaco Laura Ferrari – per lo scopo benefico in favore di meritorie realtà locali impegnate in attività di promozione sociale, di assistenza sanitaria, di l’inserimento sociale e lavorativo dei disabili, quali la Croce Rossa – Comitato Locale di Lentate sul Seveso e la Cooperativa OASI, quest’ultima, in particolare, impegnata nella raccolta fondi “Un Tetto Sulla Testa” per finanziare la sostituzione della copertura della sede di Birago”.