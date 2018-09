L’esibizione del Coro Cai di Bovisio incanta Milano. Dopo il concerto in Duomo il gruppo ha cantato anche in Galleria Vittorio Emanuele II catalizzando l’attenzione di numerosi turisti e fotografi

Domenica 9 settembre le voci del Coro Cai di Bovisio hanno risuonato tra le imponenti navate del Duomo di Milano. Il gruppo guidato da Giorgio Vago ha accompagnato la funzione religiosa delle 17,30 in occasione della Festa della natività della Beata Vergine Maria. Con la sua eccellente esecuzione, il Coro ha emozionato i numerosi fedeli presenti, tra loro anche una nutrita rappresentanza di bovisiani



Concerto in Galleria

La maestosità della cattedrale e l’impareggiabile acustica del Duomo hanno reso più intensa e potente l’esibizione del Coro che dopo la celebrazione ha concesso un bis in Galleria Vittorio Emanuele II. Già dalle prime note, i passanti e i turisti si sono soffermati incuriositi e incantati ad ascoltare l’insolito concerto a sorpresa. Un regalo alla città, da parte del gruppo bovisiano, accolto dal pubblico con scroscianti applausi e decine di scatti fotografici

Il terzo cd sarà registrato live

Dopo questo emozionante pomeriggio, continuano gli impegni del Coro Cai. Il 28 settembre appuntamento al teatro “La Campanella” per la rgistrazione live del terzo cd. In questa occasione, la novità e il valore aggiunto saranno proprio la presenza e la parteciazione del pubblico presente in sala