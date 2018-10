Lezione antitruffa agli anziani, in cattedra il comandante della stazione dei carabinieri di Meda Giuseppe Vantaggiato.

Lezione antitruffa al Polo

Questo pomeriggio il luogotenente ha tenuto una lezione al Polo, nell’oratorio della parrocchia Madonna di Fatima. Un incontro organizzato dal “Movimento Terza Età” per mettere in guardia i soggetti più deboli nei confronti dei malintenzionati. Oltre a Vantaggiato erano presenti il presidente del Movimento Terza Età Adolfo Meda, il parroco don Claudio Carboni e il sindaco Luca Santambrogio, che hanno ringraziato i carabinieri per la loro preziosa collaborazione.

“Non aprite mai la porta di casa”

Il luogotenente ha dispensato preziosi consigli agli anziani, il più importante: “Non aprite mai a nessuno la porta di casa. Se avete dei dubbi contattateci subito, noi ci siamo sempre. Se ci chiamate e ci avvisate aiutate noi a capire le zone in cui si concentrano di più le truffe e aiutate voi stessi”. Ha quindi ricordato alcuni episodi capitati a Meda, tra cui quello accaduto poco tempo fa in via Cadorna, dove sono entrati in azione un finto tecnico e un falso carabiniere, derubando una coppia di anziani. La scusa è sempre quella dell’acqua contaminata o di un controllo all’impianto elettrico, con la richiesta di mettere soldi e ori nel frigorifero. Ma Vantaggiato ha messo in guardia anche sulla truffa del finto avvocato e dello specchietto, oltre che sui raggiri che avvengono via telefono.