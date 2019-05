Lezioni salvavita pediatriche: nuovo corso in Brianza. Sabato 18 maggio dalle 16 alle 18 al Maxi Brums al confine tra Varedo e Limbiate.

Continua l’impegno degli istruttori della Croce Rossa Italiana di Varedo per la diffusione della conoscenza delle più importanti manovre salvavita in età pediatrica.

Sabato 18 maggio, dalle 16 alle 18 presso il negozio Maxi Brums al confine tra Varedo e Limbiate, si terrà una lezione gratuita di manovre salvavita pediatriche.

Per essere sicuri di poter partecipare, meglio iscriversi direttamente presso il negozio Maxi Brums in Corso Como 34 (Limbiate) oppure telefonando allo 02 9967537. I posti sono limitati.

La campagna nazionale

L’iniziativa si svolge nell’ambito di una campagna nazionale concordata tra CRI e Brums.

Ricordiamo infatti che purtroppo l’ostruzione delle vie respiratorie non è mai da sottovalutare, soprattutto in età pediatrica.

Le principali cause di mortalità infantile nei primissimi anni di vita dei bambini sono tutt’oggi collegate al soffocamento per inalazione ed ingestione di cibo o altri oggetti. Per questo motivo la CRI, che da sempre è impegnata nella tutela a protezione della salute e della vita, promuove e ritiene di cruciale importanza questo genere di attività formative.