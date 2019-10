Linate Air Show, lo spettacolo nel cielo di Milano. Le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare hanno incantato migliaia di persone.

Linate Air Show è stato un successo

Milano Linate Showè stato davvero un successo. Sono stati infatti oltre 100mila gli spettatori che ieri hanno assistito all’esibizione in volo delle Frecce Tricolori che per oltre 30 minuti hanno sorvolato il cielo milanese e entusiasmato il pubblico con uno spettacolo acrobatico da ricordare. Gli organizzatori hanno invece stimato una mobilitazione ci circa 250mila persone nell’arco dell’intero weekend dedicato al volo sulle piste dello scalo milanese.

Scalo che, come ricorda laMartesana.it, riaprirà ufficialmente al pubblico, dopo le attività di manutenzione in corso da alcuni mesi, il prossimo 27 ottobre.

Dopo il Jova Beach Party del 21 settembre, Linate è dunque tornata ad ospitare un grande evento che ha visto, oltre allo spettacolo delle Frecce, dimostrazioni di soccorso in volo, gite in mongolfiera e persino il cinema in realtà virtuale con la proiezione del film “Top gun”.

