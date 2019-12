Lo scuolabus diventa pullman di linea aperto a tutti: i genitori ora sono preoccupati. Succede a Velasca. I bimbi hanno tra i 5 e gli 11 anni.

A Velasca lo scuolabus diventa pullman di linea

Lo scuolabus (prima gratuito e da qualche tempo a pagamento) ora trasformato in un pullman di linea, accessibile a tutti. Con tutto ciò che comporta in termini di rischi per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni, che vengono di fatto scaricati alla fermata come normali utenti.

Sono sul piede di guerra una 40ina di famiglie di Velasca. I bimbi in questione sono infatti i piccoli della frazione che frequentano la scuola primaria di Oreno.

Una scelta obbligata dopo la chiusura, ormai nel 2011, del plesso di Velasca per carenza di alunni.

La lettera del Comune

Qualche giorno fa i genitori interessati si sono visti recapitare una e-mail con la quale di fatto il Comune si libera da qualsiasi responsabilità su quanto possa accadere ai bambini, chiedendo a mamme e papà di sottoscrivere una sorta di liberatoria, che avrebbero dovuto recapitare a Palazzo Trotti proprio entro la giornata di oggi, martedì 17 dicembre, prima di fatto della chiusura per le vacanze estive.

Firme che i genitori si sono ben guardati da apporre al documento. Le hanno invece messe in calce ad una lettera di protesta inviata all’attenzione del sindaco Francesco Sartini.

Tutti i dettagli della vicenda li trovate sul Giornale di Vimercate, in edicola da oggi, martedì 17 dicembre