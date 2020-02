Lo Spi Cgil di Monza e Brianza ha una nuova segretaria. Anna Bonanomi succede a Pietro Albergoni, che ha guidato il sindacato dei pensionati della Camera del lavoro negli ultimi otto anni.

Lo Spi Cgil di Monza e Brianza ha una nuova segretaria

Anna Bonanomi è la nuova segretaria generale dello Spi Cgil di Monza e Brianza. L’Assemblea generale del sindacato dei pensionati lo ha decretato giovedì scorso, 30 gennaio, con voto unanime dei presenti. Bonanomi prende il posto di Pietro Albergoni, da otto anni a guida dello Spi in Brianza.

“Ho fatto un’esperienza bellissima in questi anni, lavorando benissimo con persone meravigliose – ha dichiarato Albergoni a margine dell’Assemblea – E sono felice che sia stata eletta Anna”.

Già responsabile Inca Lombardia

Una lunga esperienza nel Patronato Inca, prima in Brianza e poi al regionale, Anna Bonanomi in passato ha ricoperto l’incarico di responsabile di Inca Lombardia per poi passare allo Spi Lombardia, per otto anni nella funzione di segretaria organizzativa e per altri sette anni come segretaria generale regionale.

“Sono molto contenta di essere tornata in Brianza, dove ho fatto esperienza lavorativa e di vita e sono orgogliosa della fiducia ottenuta – afferma la neo segretaria provinciale –. Ringrazio soprattutto Albergoni, perché ha condotto lo Spi Brianza in maniera esemplare, sia nell’attività politica, sia nel coinvolgimento delle persone”.

“Per prima cosa – ha affermato Bonanomi – farò di tutto per migliorare il rapporto di tutela e di rappresentanza degli anziani del nostro territorio, mettendo a disposizione le competenze della nostra organizzazione, soprattutto nei confronti delle amministrazioni comunali e degli enti responsabili dei servizi sanitari, oltre che sulle pensioni”.

“Lo Spi – ha continuato – deve rimanere luogo di confronto e di condivisione per tutti i pensionati. Per questa ragione è necessario rafforzare ulteriormente il decentramento territoriale che ci permette di stare vicino alle persone e alle loro problematiche”.

Compiaciuta Angela Mondellini

Grande soddisfazione anche da parte della Camera del lavoro di Monza e Brianza che, tramite le parole della segretaria generale Angela Mondellini esprime compiacimento per l’elezione di “un’altra donna alla guida di un’importante categoria. Una persona con straordinaria esperienza e comprovata competenza che nutre uno straordinario amore per il territorio”.

La nuova segreteria Spi Cgil

La segreteria di categoria ora è così composta: Anna Bonanomi, segretaria generale, Michele Giandinoto, Gloria Giannessi, Vito Volpe, Carlo Bossi, segretari.

TORNA ALLA HOME