E’ stato un successo il torneo di “Splash volley” organizzato ieri, domenica, all’oratorio di Briosco.

Tutti pazzi per il “Splash volley”

Ieri, domenica, la seconda edizione del torneo di pallavolo nell’acqua ha conquistato tutti. Le quattordici squadre in gara hanno iniziato a darsi battaglia fin dal mattino.

Alla fine, a trionfare è stata una formazione dal nome che è tutto un programma: “I rompi… palle”. La medaglia d’argento è andata ai ragazzi di “Acqua in bocca”, quella di bronzo a “Le belle e le bestie”. Giù dal podio, ma con onore, “Le 5 leggende & co”.

Buon cibo e divertimento

Gli organizzatori hanno pensato ad ogni particolare. Dal “carburante” per atleti e amici offerto dal servizio bar e cucina. Fino alle piscinette per i baby spettatori.

“Ci vediamo il prossimo anno”

“Nonostante i sacrifici, le sveglie che alle 5.45 ci suonano nelle orecchie e le notti insonne, anche la seconda edizione di Splash Volley Briosco è giunta al termine”, hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’iniziativa.

“Siamo veramente felici per come sia andata e per gli ottimi riscontri che abbiamo ricevuto da parte di tutti! Non possiamo fare altro che ringraziare tutti e, in modo particolare, voi che avete deciso di partecipare, che avete creduto i noi e che vi siete fidati di noi, tutto lo staff e tutti i volontari che sono stati tanti anche se alcuni hanno lavorato dietro le quinte e che hanno aiutato e hanno permesso che tutto questo fosse possibile e tutti i nostri sponsor, indispensabili per la buona riuscita dell’evento. Non ci resta che augurarvi una buona estate e speriamo di rivedervi tutti il prossimo anno”.